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18:23, 2 декабря 2024Силовые структуры

17-летнего зачинщика массовой драки в Подмосковье арестовали

Суд в Ногинске арестовал на два месяца 17-летнего зачинщика массовой драки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд в Ногинске арестовал на два месяца подростка, ставшего зачинщиком массовой драки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По ходатайству следователя в отношении 17-летнего подростка суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 февраля 2025 года.

По данным следствия, 30 ноября произошла массовая драка между двумя группами молодых людей. Как установили следователи, причиной этого стало поведение одного из них. Он вступил в конфликт с местным подростком, после чего применил к нему физическую силу и, угрожая газовым баллончиком, отобрал у него телефон.

Сотрудники СК выявили всех причастных к этому конфликту. Также было установлено, что фигурант этой драки причастен еще к одному преступлению — за неделю до этого он избил прохожего. Оба уголовных дела объединили в одно.

Ему предъявлено обвинение по статьям 162 («Разбой») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что российского адвоката арестовали за хулиганство и попытку ограбить магазин.

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