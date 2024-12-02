17-летнего зачинщика массовой драки в Подмосковье арестовали

Суд в Ногинске арестовал на два месяца 17-летнего зачинщика массовой драки

Суд в Ногинске арестовал на два месяца подростка, ставшего зачинщиком массовой драки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По ходатайству следователя в отношении 17-летнего подростка суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 февраля 2025 года.

По данным следствия, 30 ноября произошла массовая драка между двумя группами молодых людей. Как установили следователи, причиной этого стало поведение одного из них. Он вступил в конфликт с местным подростком, после чего применил к нему физическую силу и, угрожая газовым баллончиком, отобрал у него телефон.

Сотрудники СК выявили всех причастных к этому конфликту. Также было установлено, что фигурант этой драки причастен еще к одному преступлению — за неделю до этого он избил прохожего. Оба уголовных дела объединили в одно.

Ему предъявлено обвинение по статьям 162 («Разбой») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что российского адвоката арестовали за хулиганство и попытку ограбить магазин.