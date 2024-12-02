Арестованный по делу о мошенничестве экс-замглавы Минтранса России попал на видео

Опубликовано видео ареста экс-замглавы Минтранса России Семенова

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя министра транспорта России Алексея Семенова по обвинению в мошенничестве. В пресс-службе судов общей юрисдикции города поделились с «Лентой.ру» видеозаписью с обвиняемым.

На кадрах видно, как подследственный слушает решение суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

По данным следствия, экс-замглавы Минтранса обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Семенова было возбуждено в связи с событиями 2012 года.