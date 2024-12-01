В отношении экс-замминистра транспорта возбудили дело по событиям 2012 года

РИА: дело на экс-замминистра транспорта РФ Семенова завели по событиям 2012 года

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра транспорта России Алексея Семенова было возбуждено в связи с событиями 2012 года. Подробности дела РИА Новости раскрыл источник в правоохранительных органах.

В то время Семенов занимал пост директора департамента программ развития при Минтрансе, уточнил собеседник агентства.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В правоохранительных органах уточнили, что сумма мошенничества в деле экс-замминистра транспорта, предварительно, составляет более 200 миллионов рублей.

До этого в ноябре арест продлили бывшему замминистра энергетики Анатолию Яновскому. Его подозревают в мошенничестве на 175 миллионов рублей при ликвидации убыточных угольных шахт.

