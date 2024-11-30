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18:46, 30 ноября 2024Силовые структуры

Бывший замминистра транспорта арестован по делу о мошенничестве

Суд отправил экс-замминистра транспорта Семенов в СИЗО на два месяца
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom  

Бывший замминистра транспорта Алексей Семенов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Дорогомиловский суд Москвы, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Семенову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд отправил экс-замминистра в СИЗО на два месяца.

По данным агентства, бывшему чиновнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

В ноябре арест продлили бывшему замминистра энергетики Анатолию Яновскому. Его подозревают в мошенничестве на 175 миллионов рублей при ликвидации убыточных угольных шахт.

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