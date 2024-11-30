Бывший замминистра транспорта арестован по делу о мошенничестве

Бывший замминистра транспорта Алексей Семенов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Дорогомиловский суд Москвы, пишет РИА Новости.
Сообщается, что Семенову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд отправил экс-замминистра в СИЗО на два месяца.
По данным агентства, бывшему чиновнику может грозить до 10 лет лишения свободы.
В ноябре арест продлили бывшему замминистра энергетики Анатолию Яновскому. Его подозревают в мошенничестве на 175 миллионов рублей при ликвидации убыточных угольных шахт.