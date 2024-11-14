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18:05, 14 ноября 2024Силовые структуры

Бывшего замминистра энергетики России оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра энергетики Яновского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Анатолий Яновский

Анатолий Яновский. Фото: Ministry of Energy Russia / Globallookpress.com

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, апелляционная жалоба на арест была отклонена. Яновский останется под стражей до 24 декабря.

Ему вменяют мошенничество на 175 миллионов рублей при ликвидации убыточных угольных шахт. Сам Яновский отказался признать вину.

Экс-замминистра энергетики задержали в Москве 24 октября. Показания на него дали ранее задержанные по уголовному делу, связанному с хищениями в угольной отрасли.

Ранее сообщалось, что обвиняемому по делу о взятке экс-главе района российского города назначили наказание.

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