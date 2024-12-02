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12:21, 2 декабря 2024Мир

Бербок обвинила Китай в разжигании украинского конфликта

Бербок заявила, что Китай и КНДР якобы разжигают конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Китай и КНДР якобы разжигают конфликт на Украине. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, в украинском конфликте якобы используются беспилотники китайского производства, а северокорейские войска принимают участие в боевых действиях. «Дроны с китайских заводов и северокорейские войска, нападающие на мир в центре Европы, нарушают наши основные интересы европейской безопасности», — сказала министр.

Глава МИД ФРГ также подчеркнула, что на постоянных членах Совета Безопасности (СБ) ООН, а именно на Пекине, лежит ответственность за недопущение дальнейшего разжигания конфликтов.

Ранее Бербок рассказала о преимуществах сотрудничества с Китаем. Она отметила, что для Германии сотрудничество с КНР лучше, чем конфронтация.

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