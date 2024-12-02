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00:04, 2 декабря 2024Мир

Глава МИД Германии рассказала о преимуществах сотрудничества с Китаем

Бербок: сотрудничество с Китаем лучше для Германии, чем конфронтация
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Для Германии сотрудничество с Китаем лучше, чем конфронтация. Однако Берлин не может игнорировать поддержку, оказываемую Пекином России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет РИА Новости.

«Наша безопасность тесно связана с безопасностью других регионов мира. Поэтому обмен мнениями и дипломатия важны как никогда — даже с теми, кто смотрит на вещи иначе, чем мы», — отметила она. По словам дипломата, чтобы защитить «наши ценности и интересы, важно постоянно отстаивать то, что сотрудничество лучше конфронтации».

При этом Бербок указала, что сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.

Ранее министры обороны стран G7 обвинили Пекин в том, что он якобы оказывает военную поддержку России, передавая ей товары двойного назначения, что позволяет Москве продолжать специальную военную операцию. По словам министра иностранных дел Великобритании, Китай не должен экспортировать военную продукцию в РФ.

18 ноября Анналена Бербок заявила, что Европейский союз может ввести новые санкции против Ирана и Китая за оказываемую России помощь, в частности, за якобы поставки Пекином боевых беспилотников. До этого она сообщила, что ФРГ поддерживает решение США позволить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.

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