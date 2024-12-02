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13:35, 2 декабря 2024Россия

Боец СВО рассказал о видении с воскресшими и ушедшими на небо «двухсотыми»

Боец СВО рассказал о видении с ушедшими на небо сослуживцами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Священник Александр Лемешко»

Участник специальной военной операции (СВО) рассказал о видении с воскресшими и ушедшими на небо «двухсотыми». Видеозапись с ним опубликовал оренбургский священник Александр Лемешко в Telegram.

Боец рассказал, что видение пришло к нему, когда он прятался от украинских беспилотников. «С небес спустилась лестница. Все "двухсотые", которые в лесополке были, поднялись по этой лестнице», — пояснил он. «Встали и пошли, как живые?» — уточнил находившийся за кадром священник и получил положительный ответ.

После этого спустившийся с неба лик сказал, что для выживания военным нужно оставить позиции, продолжил боец. Уже на следующий день подразделение получило команду на отход.

Описанное военнослужащим напоминает Лестницу Иакова, описанную в первой книге Пятикнижия. Она соединяет небо и землю и была явлена персонажу Ветхого завета — Иакову — во сне.

Ранее другой боец СВО заявил, что видел Бога. Увиденное об описал как свет, после чего солдат якобы понял, что «мы находимся в этом свете — только я и Он»

ЖЗЛ
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