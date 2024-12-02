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06:50, 2 декабря 2024Россия

Бойцы ВСУ в Курской области перешли в атаку на технике НАТО

Боец ВС РФ Орел заявил об атаке ВСУ с техникой НАТО в Курской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли в атаку в Курской области, они наседают на позиции ВС РФ. При этом противник использует большое количество техники, но ее все равно уничтожают, об этом заявил замначальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел, передает РИА Новости.

«Они шлют, шлют, шлют, повторюсь — по три-четыре наката в день. И каждый накат — с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV», — рассказал военнослужащий. По его словам, российские артиллеристы выполняют очень точные выстрелы, в результате «все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем».

Также Орел продемонстрировал медиафайлы, на которых запечатлена подбитая военная техника производства стран НАТО. Также на кадрах видно, как танк ВСУ покидает позиции под артиллерийским огнем ВС России.

Ранее стало известно, что минувшей осенью российские военные взяли под контроль 88 населенных пунктов. 14 из них находятся в Курской области — это Апанасовка, Борки, Бяхово, Внезапное, Викторовка, Вишневка, Гордеевка и другие.

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