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10:18, 2 декабря 2024Россия

Дагестанец избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого

Житель Махачкалы избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Махачкалы в Дагестане избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, глава семейства купил лакомство детям. Младший сын стал капризничать, тогда отец дал ему подержать два стаканчика с мороженым.

Мать подумала, что супруг хочет скормить малышу обе порции. Она накричала на мужчину. Их ссора переросла в драку — муж толкнул жену, та ударилась об угол комода.

В больнице у россиянки диагностировали разрыв селезенки, сделали операцию и передали информацию в правоохранительные органы. Супруга задержали, свою вину он признал.

Мужчину по решению суда отправили на девять месяцев в колонию.

Ранее сообщалось, что в Тальменском районе на Алтае муж жестоко избил 41-летнюю жену за отказ рожать десятого ребенка.

ЖЗЛ
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