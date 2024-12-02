Дагестанец избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого

Житель Махачкалы избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого

Житель Махачкалы в Дагестане избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, глава семейства купил лакомство детям. Младший сын стал капризничать, тогда отец дал ему подержать два стаканчика с мороженым.

Мать подумала, что супруг хочет скормить малышу обе порции. Она накричала на мужчину. Их ссора переросла в драку — муж толкнул жену, та ударилась об угол комода.

В больнице у россиянки диагностировали разрыв селезенки, сделали операцию и передали информацию в правоохранительные органы. Супруга задержали, свою вину он признал.

Мужчину по решению суда отправили на девять месяцев в колонию.

Ранее сообщалось, что в Тальменском районе на Алтае муж жестоко избил 41-летнюю жену за отказ рожать десятого ребенка.