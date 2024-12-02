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21:27, 2 декабря 2024Экономика

Затопленный нечистотами вековой дом в российском городе проверит Следком

Глава СК Бастрыкин поручил проверить залитый стоками столетний дом в Балахне
Виктория Клабукова

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Многоквартирный дом в городе Балахна Нижегородской области регулярно затапливает нечистотами. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете России, сообщает пресс-служба ведомства.

От коммунальных аварий страдают собственники дома по улице Свердлова. Здание было построено еще в 1928 году. Инженерные сети в нем давно износились, но заменять их никто не спешит. В частности, в негодное состояние пришла канализация: трубы в подвале постройки не выдерживают напора, что вечно приводит к заливам. В квартирах стоит запах сточных вод и сырости, вдобавок завелись насекомые. Жильцов беспокоит и то, что подвал служит бомбоубежищем, а в таком виде пользоваться им не представляется возможным.

Как сообщается, на ремонт коммуникаций были выделены немалые средства из регионального бюджета, однако дело не продвигается. Жалобы в инстанции не имели эффекта. Активизировать работу коммунальщиков решили в надзорном ведомстве. Организована процессуальная проверка по делу, об ее промежуточных результатах поручено доложить главе Следкома Александру Бастрыкину.

Ранее СК обратил внимание на ситуацию с трещащим по швам домом в Находке. Кровля на крыше здания разваливается, межпанельные швы расходятся, а из-за разгерметизации труб подвал затоплен фекалиями. Хозяева сидят без отопления, вдобавок от сырости по дому разрослась плесень.

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