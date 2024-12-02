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19:08, 2 декабря 2024Экономика

СК заинтересовался трещащим по швам домом в Находке

Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки разваливающегося дома в Находке
Виктория Клабукова

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Приморском крае собственники обветшалого дома долгое время не могут добиться улучшения жилищных условий. Жалобы местных жителей услышали в Следственном комитете (СК) России.

В непригодном для проживания состоянии находится дом на улице Первостроителей в Находке. Здание 1974 года постройки, по словам жильцов, трещит по швам: кровля разваливается, межпанельные швы расходятся, а из-за разгерметизации изношенных труб подвал затоплен нечистотами. Тепла в квартирах нет — коммуникации отжили свое, и хозяева вынуждены подключать обогреватели. Вдобавок от сырости по дому разрослась плесень.

Постоянные обращения в профильные структуры положение дел не улучшили. Ситуацией заинтересовались в центральном аппарате Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки по делу.

Жители Находки не в первый раз возмущаются качеством жилья в городе. Прежде сообщалось, что собственников аварийных домов переселили в квартиры с плесенью и трещинами на стенах.

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