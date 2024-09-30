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10:09, 30 сентября 2024Экономика

Россиян из ветхих домов переселили в квартиры с плесенью

В Находке жителей аварийного дома переселили в квартиры с плесенью и трещинами

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Находке жителей ветхих домов переселили в квартиры с плесенью и трещинами на стенах. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

Должностное лицо администрации российского города подозревают в злоупотреблении полномочиями при расселении аварийного жилфонда. По предварительным данным следователей, с января 2016 года по сентябрь 2020-го сотрудник приобрел в муниципальную собственность квартиры в доме на улице Бокситогорская. Однако необходимой проверкой он пренебрег — в итоге помещения не соответствовали проектной документации.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документы. Сейчас специалисты назначили судебные экспертизы и опрашивают свидетелей.

Ранее Минстрой собрался ужесточить правила расселения аварийных домов в стране. Так, из размера компенсации за изъятие квартиры предложили вычитать расходы на снос здания и проведение ремонтно-восстановительных работ. А собственников ветхого жилья предложили обязать доплачивать за новые квартиры, если те оказались дороже прежних.

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      Нина Ташевская
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