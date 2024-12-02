Джулия Фокс прогулялась по улице в бахилах

Актриса Джулия Фокс прогулялась по улице Нью-Йорка в бахилах

Американская актриса, модель итальянского происхождения Джулия Фокс прогулялась по улице Нью-Йорка в необычном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

34-летняя знаменитость предстала перед камерами в мини-юбке и облегающем платье с высоким воротником, сквозь полупрозрачную ткань которого виднелась обнаженная грудь. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что наряд оголял спину манекенщицы.

Фокс дополнила свой внешний вид платком на голове и макияжем глаз в голубых тонах. Вдобавок она примерила туфли на высоком каблуке, поверх которых надела бахилы, и взяла с собой кожаную сумку спортивного бренда Adidas.

В октябре Джулия Фокс появилась на премьере фильма «Тренер» и показала публике голую грудь.