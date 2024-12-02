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18:32, 2 декабря 2024Ценности

Егор Крид обогатился на десятки миллионов рублей благодаря косметике

Певец Егор Крид заработал на своем бренде косметики более 41 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Егор Крид обогатился на десятки миллионов рублей благодаря косметике. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, за три месяца было продано более 34 тысяч товаров, средняя цена которых составляет более 1194 рублей. Так, артист заработал более 41 миллиона рублей. Отмечается, что в ассортимент марки входят шампуни, кондиционеры, маски для волос и другая продукция. При этом некоторые карточки продукции собрали почти две тысячи отзывов.

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В ноябре стало известно, что Егор Крид начал продавать косметику под брендом EK COSMETICS на маркетплейсе. В компании рассказывали, что к запуску подготовлено сразу несколько линеек: для волос, тела, лица и для ухода за полостью рта, при этом артист не исключал дальнейшего расширения марки.

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