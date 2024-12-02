Экран ноутбука выдал роман учительницы и несовершеннолетнего ученика

Преподавательница колледжа в Китае совратила ученика и случайно выдала себя

В Китае учительницу отстранили от работы в колледже после того, как вскрылся ее роман с несовершеннолетним учеником. Об этом пишет South China Morning Post.

Замужняя преподавательница по фамилии Чжан выдала себя случайно. Это произошло, когда она подключила свой ноутбук к проектору, чтобы показать презентацию. На большом экране появился мессенджер, который женщина забыла закрыть, и ее переписка с учеником, которого она совратила.

В чате парень спрашивал ее, почему она плачет. Чжан отвечала: «Я помогла дочери вымыть ноги и попросила ее вымыть мои, но она отказалась. Затем я попросила ее отца вымыть мне ноги, и он тоже сказал "нет" и ушел. Я расстроилась. Я сказала ему: "Этот ребенок относится ко мне так же, как и ты". Мне так грустно! За какого человека я вышла замуж?»

«Не проси его ничего для тебя делать. Хоть вы и женаты, я не хочу слышать, что ты позволяешь ему что-либо для тебя делать. Потому что я буду ревновать. Большую часть времени я не выражаю своих чувств, поскольку у меня нет такой возможности. Я буду мыть тебе ноги, когда мы будем жить вместе. Я всегда буду любить тебя», — написал подросток ей в ответ.

Продолжительность их романтических отношений остается неясной. Школа заявила, что очень серьезно относится к инциденту и начала расследование. 22 ноября женщину отстранили от работы.

Ранее в США арестовали сотрудницу школы из штата Орегон, которая совратила нескольких учеников. Женщина напоила школьников алкоголем и занялась с ними сексом.