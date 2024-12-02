Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 2 декабря 2024Из жизни

Экран ноутбука выдал роман учительницы и несовершеннолетнего ученика

Преподавательница колледжа в Китае совратила ученика и случайно выдала себя
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: KamranAydinov / freepik

В Китае учительницу отстранили от работы в колледже после того, как вскрылся ее роман с несовершеннолетним учеником. Об этом пишет South China Morning Post.

Замужняя преподавательница по фамилии Чжан выдала себя случайно. Это произошло, когда она подключила свой ноутбук к проектору, чтобы показать презентацию. На большом экране появился мессенджер, который женщина забыла закрыть, и ее переписка с учеником, которого она совратила.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

В чате парень спрашивал ее, почему она плачет. Чжан отвечала: «Я помогла дочери вымыть ноги и попросила ее вымыть мои, но она отказалась. Затем я попросила ее отца вымыть мне ноги, и он тоже сказал "нет" и ушел. Я расстроилась. Я сказала ему: "Этот ребенок относится ко мне так же, как и ты". Мне так грустно! За какого человека я вышла замуж?»

«Не проси его ничего для тебя делать. Хоть вы и женаты, я не хочу слышать, что ты позволяешь ему что-либо для тебя делать. Потому что я буду ревновать. Большую часть времени я не выражаю своих чувств, поскольку у меня нет такой возможности. Я буду мыть тебе ноги, когда мы будем жить вместе. Я всегда буду любить тебя», — написал подросток ей в ответ.

Продолжительность их романтических отношений остается неясной. Школа заявила, что очень серьезно относится к инциденту и начала расследование. 22 ноября женщину отстранили от работы.

Ранее в США арестовали сотрудницу школы из штата Орегон, которая совратила нескольких учеников. Женщина напоила школьников алкоголем и занялась с ними сексом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предали Зеленского хозяева». Захарова прокомментировала заявление США о территориальных уступках Украины

      Россиянам назвали самые выгодные для отпуска месяцы

      В Кремле ответили на слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива

      В Тернополе произошли взрывы

      В Госдуме раскритиковали решение Байдена накачать Украину оружием

      В Брянской области уничтожили два беспилотника

      В Германии заявили о критической ситуации для ВСУ

      На Западе заявили об угрозе будущему Украины из-за одного решения

      В ДНР заявили о переброске новых частей ВСУ в Торецк

      Военный корреспондент погиб в ДТП в Луганске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше