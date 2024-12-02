Экс-депутат Рады оценил политические амбиции Буданова

Экс-депутат Рады Царев: у Буданова есть амбиции стать президентом Украины

У начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) есть амбиции стать президентом страны. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.

«Буданов — не просто человек, висящий в воздухе, у него поддержка и связи, деньги на избирательную кампанию. Это угроза для [Владимира] Зеленского», — подчеркнул экс-депутат Рады.

Царев оценил политические амбиции Буданова и указал на его высокие рейтинги по данным социологических опросов на Украине. Он также указал на наличие у начальника ГУР своей команды и хороших связей с руководителями правящей партии «Слуга народа», в частности, с главой фракции в Раде Давидом Арахамией.

Ранее Буданов прокомментировал слухи о своей отставке. Он выразил уверенность, что подобные слухи направлены на дестабилизацию ситуации в стране.