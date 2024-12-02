Филиппины обеспокоились появлением в своих водах российской подлодки

Bloomberg: президент Филиппин Маркос заявил о тревоге из-за российской подлодки

Манила обеспокоена появлению в территориальных водах Филиппин российской подводной лодки Балтийского флота «Уфа», заявил филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший. Его цитирует агентство Bloomberg.

«Любое вторжение в Западно-Филиппинское море (обозначение Южно-Китайского моря на Филиппинах — прим. "Ленты.ру"), в нашу исключительную экономическую зону вызывает большую тревогу», — сказал глава островного государства.

В июле Россия и Китай провели масштабные военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2024» в Южно-Китайском море. Учения затронули разведку и поиск кораблей, подводных лодок потенциального противника.