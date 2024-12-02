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21:04, 2 декабря 2024Мир

Генсек ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Сирии

Гутерриш обеспокоен эскалацией в Сирии и призывает немедленно прекратить огонь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wang Ying / Globallookpress.com

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик рассказал, что глава организации крайне обеспокоен эскалацией ситуации в Сирии и надеется на незамедлительное прекращение боевых действий, сообщает РИА Новости.

«Генсек действительно встревожен недавней эскалацией насилия на северо-западе Сирии. Он призывает к немедленному прекращению боевых действий», — заявил Дюжаррик.

Ранее стало известно, что боевики исламистской террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещенная в России террористическая организация) готовятся применить боевые отравляющие вещества против правительственных войск Сирийской Арабской Республики. Уточняется, что исламисты под видом карет скорой помощи сирийской неправительственной организации «Белые каски» перевезли в Идлиб и Алеппо несколько баллонов с отравляющими газами.

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