Генсек ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Сирии

Гутерриш обеспокоен эскалацией в Сирии и призывает немедленно прекратить огонь

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик рассказал, что глава организации крайне обеспокоен эскалацией ситуации в Сирии и надеется на незамедлительное прекращение боевых действий, сообщает РИА Новости.

«Генсек действительно встревожен недавней эскалацией насилия на северо-западе Сирии. Он призывает к немедленному прекращению боевых действий», — заявил Дюжаррик.

Ранее стало известно, что боевики исламистской террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещенная в России террористическая организация) готовятся применить боевые отравляющие вещества против правительственных войск Сирийской Арабской Республики. Уточняется, что исламисты под видом карет скорой помощи сирийской неправительственной организации «Белые каски» перевезли в Идлиб и Алеппо несколько баллонов с отравляющими газами.