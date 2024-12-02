Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:01, 2 декабря 2024Мир

Сирийских террористов уличили в подготовке к применению химоружия

Боевики в Сирии подготовили несколько баллонов с отравляющими газами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Боевики исламистской террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещенная в России террористическая организация) готовятся применить боевые отравляющие вещества против правительственных войск Сирийской Арабской Республики. Об этом РИА Новости сообщил местный осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, исламисты под видом карет скорой помощи сирийской неправительственной организации «Белые каски» перевезли в Идлиб и Алеппо несколько баллонов с отравляющими газами.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила о намерении западных стран инсценировать применение химического оружия в Сирии, обвинив в этом войска страны и российский контингент.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский послал Россию на три буквы. Как на это отреагировали в Москве?

      Российский посол заявил о риске опасных инцидентов из-за НАТО в Арктике

      Боевики захватили как минимум два танка Т-90А сирийской армии

      В Грузии спецназ начал разгонять оппозиционный митинг

      Завершены летные испытания космического комплекса «Метеор-3М»

      В НАТО прокомментировали вопрос отправки войск на Украину

      Кличко пожаловался Шольцу на критическую ситуацию на фронте

      Секс-работницы одной европейской страны добились права на пенсию и декретный отпуск

      Шольц заявил о специальном послании для Путина по Украине

      Арестованный по делу о мошенничестве экс-замглавы Минтранса России попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше