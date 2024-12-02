Сирийских террористов уличили в подготовке к применению химоружия

Боевики в Сирии подготовили несколько баллонов с отравляющими газами

Боевики исламистской террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещенная в России террористическая организация) готовятся применить боевые отравляющие вещества против правительственных войск Сирийской Арабской Республики. Об этом РИА Новости сообщил местный осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, исламисты под видом карет скорой помощи сирийской неправительственной организации «Белые каски» перевезли в Идлиб и Алеппо несколько баллонов с отравляющими газами.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила о намерении западных стран инсценировать применение химического оружия в Сирии, обвинив в этом войска страны и российский контингент.