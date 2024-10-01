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09:16, 1 октября 2024Мир

СВР предупредила о планах Запада инсценировать применение химоружия в Сирии

СВР: Запад планирует инсценировать применение химоружия в Сирии, обвинив Россию

Фото: Murad Sezer / Reuters

Запад планирует инсценировать применение химического оружия в Сирии, обвинив в этом войска страны и российский контингент. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

«Цель — развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия. Для этого предлагается задействовать НПО "Белые каски", активисты которой займутся видеофиксацией "последствий инцидента"», — отметили в разведывательном ведомстве.

В СВР уточнили, что речь идет о планах Запада использовать заминированные емкости с хлором при бомбардировках идлибской зоны. Также было подчеркнуто, что данная провокация организовывается странами НАТО и Украиной.

26 сентября в СВР заявили о поступлении новых сведений, которые подтверждают причастность США и Великобритании к диверсиям на газопроводах «Северный поток». В ведомстве добавили, что имеющиеся разведданные недвусмысленно указывают на то, что диверсии газопроводов являются «актом международного терроризма и экономической войны англосаксов против своих же европейских союзников, в частности, против Германии».

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      Максим Габриелян
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