В СВР России заявили о причастности англосаксов к диверсиям на «Северных потоках»

СВР России: англосаксы причастны к диверсиям на «Северных потоках»

Поступают новые сведения, которые подтверждают причастность англосаксов к диверсиям на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.

«СВР России не прекращает собирать информацию об обстоятельствах взрывов "Северных потоков". Поступают новые сведения, подтверждающие причастность англосаксов к соответствующим инцидентам», — отмечает российская разведывательная структура.

В СВР добавили, что имеющиеся разведданные недвусмысленно указывают на то, что диверсии газопроводов являются «актом международного терроризма и экономической войны англосаксов против своих же европейских союзников, в частности, против Германии».

Ранее в СВР России заявили, что страны Запада не только не провели серьезных расследований по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток», но и до сих пор пытаются сфабриковать их итоги. В СВР пояснили, что речь идет о «подконтрольных» Вашингтону и Лондону СМИ, утверждающих, что диверсии устроили якобы украинские экстремисты, действующие самостоятельно.