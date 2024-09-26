В СВР России заявили о попытке Запада сфабриковать расследования по «Северным потокам»

СВР России: Запад пытается сфабриковать итоги расследований «Северных потоков»

Страны Запада не только не провели серьезных расследований по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток», но и до сих пор пытаются сфабриковать их итоги. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России, пишет ТАСС.

«СВР России располагает данными о совместном решении властей США и Великобритании осуществить в преддверии очередной годовщины взрывов "Северных потоков" дезинформационную кампанию, чтобы скрыть истинные цели диверсии и ее настоящих организаторов», — отмечает российская разведывательная структура.

В СВР пояснили, что речь идет о «подконтрольных» Вашингтону и Лондону СМИ, утверждающих, что диверсии устроили якобы украинские экстремисты, действующие самостоятельно. По мнению российской службы, «подобная версия не выдерживает никакой критики».

14 августа стало известно, что по результатам совместного расследования немецких изданий Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, к теракту на «Северных потоках» причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу.