Геофизик проанализировал возможность прогнозирования магнитного поля Земли

Геофизик Пальшин: источники главного магнитного поля нельзя измерить на практике

Источники магнитного поля нельзя измерить на практике, потому прогноз его поведения и перемещения его полюсов вряд ли станет возможным в ближайшее время. Об этом заявил геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П.Ширшова Николай Пальшин в беседе с РИА Новости.

Пальшин подчеркнул, что вряд ли какой-то прогноз в ближайшее время станет реален.

Геофизик отметил, что магнитные полюса Земли представляют собой условные точки – в них силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Кроме того, магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять свое положение — например, перемещаться как северный, так и южный магнитные полюса.

Ранее ученые Института Флэтайрон в Нью-Йорке совершили открытие, связанное с происхождением магнитных полей черных дыр. Они выяснили, что источником магнитных полей черных дыр являются коллапсирующие родительские звезды, которые оставляют после себя остаточные ядра — протонейтронные звезды.