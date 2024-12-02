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05:23, 2 декабря 2024Наука и техника

Геофизик проанализировал возможность прогнозирования магнитного поля Земли

Геофизик Пальшин: источники главного магнитного поля нельзя измерить на практике
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Источники магнитного поля нельзя измерить на практике, потому прогноз его поведения и перемещения его полюсов вряд ли станет возможным в ближайшее время. Об этом заявил геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П.Ширшова Николай Пальшин в беседе с РИА Новости.

Пальшин подчеркнул, что вряд ли какой-то прогноз в ближайшее время станет реален.

Геофизик отметил, что магнитные полюса Земли представляют собой условные точки – в них силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Кроме того, магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять свое положение — например, перемещаться как северный, так и южный магнитные полюса.

Ранее ученые Института Флэтайрон в Нью-Йорке совершили открытие, связанное с происхождением магнитных полей черных дыр. Они выяснили, что источником магнитных полей черных дыр являются коллапсирующие родительские звезды, которые оставляют после себя остаточные ядра — протонейтронные звезды.

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