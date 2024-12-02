Глава МИД Венгрии после встречи с Лавровым выразил надежду на установление мира на Украине

Сийярто надеется, что встреча с Лавровым поможет установлению мира на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве выразил надежду на то, что эти переговоры помогут установлению мира на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Мы хотим мира, и я надеюсь, что сегодняшние переговоры смогут приблизить нас к миру», — подчеркнул министр.

Сийярто добавил, что в отношении ситуации вокруг Украины принято много опасных и безответственных решений, что создает угрозу и для Венгрии, находящейся неподалеку от страны, где идет вооруженный конфликт.

Глава венгерского МИД также отметил, что у Будапешта есть четкая цель развивать отношения с Москвой во всех сферах, которые не затронуты санкциями. Он выразил надежду на достижение прогресса по этим вопросам.

2 декабря Сийярто прибыл с официальным визитом в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию конфликта на Украине.