Глава МИД Венгрии прибыл в Москву в рамках мирной инициативы по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл с официальным визитом в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию конфликта на Украине. Слова министра передает РИА Новости.

«Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии», — цитирует агентство главу венгерской дипломатии на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Сийярто подчеркнул, что на данный момент риск эскалации украинского конфликта находится в наивысшей точке с его начала из-за «опасных и безответственных решений в последнее время».

«Мы полагаем, что надо сосредоточиться на усилиях по установлению мира», — добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что опасность эскалации конфликта на Украине также существует из-за потерь среди американских и европейских военнослужащих украинской армии.