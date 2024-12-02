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15:27, 2 декабря 2024Мир

Глава МИД Венгрии прибыл в Москву в рамках мирной инициативы по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл с официальным визитом в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию конфликта на Украине. Слова министра передает РИА Новости.

«Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии», — цитирует агентство главу венгерской дипломатии на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Сийярто подчеркнул, что на данный момент риск эскалации украинского конфликта находится в наивысшей точке с его начала из-за «опасных и безответственных решений в последнее время».

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«Мы полагаем, что надо сосредоточиться на усилиях по установлению мира», — добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что опасность эскалации конфликта на Украине также существует из-за потерь среди американских и европейских военнослужащих украинской армии.

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