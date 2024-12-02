Главком ВСУ пожаловался на недостаточную подготовку офицеров

Главком ВСУ Сырский пожаловался на недостаточную подготовку офицеров

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пожаловался на недостаточную подготовку офицеров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Необходимость усовершенствования подготовки офицеров также отметили и командиры боевых бригад», — говорится в заявлении, опубликованном по итогам совещания по подготовке кадров.

По его мнению, необходимо увеличить сроки обучения офицерского состава. Участники совещания также предложили организовать курсы для повышения квалификации офицеров, добавил главком ВСУ.

Ранее Сырский решил усилить украинские подразделения на покровском и кураховском направлениях. Он приказал оснастить войска ВСУ дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой.