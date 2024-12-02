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00:59, 2 декабря 2024Мир

Израиль развернул летевший над Сирией иранский самолет

Times of Israel: ВВС Израиля развернули летевший над Сирией самолет из Ирана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dieter Pelz / Unsplash

ВВС Израиля в ночь на воскресенье, 1 декабря, развернули летевший в воздушном пространстве Сирии самолет из Ирана из-за подозрения, что тот перевозил оружие для ливанского движения «Хезболлах». Об этом сообщает газета Times of Israel.

Отмечается, что истребители ВВС Израиля подлетели к иранскому самолету над Сирией и распорядились, чтобы он развернулся. Спустя некоторое время после получения сообщения воздушное судно сменило курс.

Ранее представительство Ирана при ООН заявило, что обвинения Израиля в адрес Ирана о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) являются элементом психологической войны, которую Тель-Авив ведет на фоне своего поражения в Ливане и секторе Газа, а выдвигаются они тогда, когда международные институты подтвердили использование Тель-Авивом запрещенного оружия в Ливане и секторе Газа.

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