Известная российская блогерша раскрыла свои траты в месяц

Блогерша Мурадимова заявила, что у нее уходит 300 тысяч рублей на жизнь в Москве

Известная российская блогерша Алина Мурадимова рассказала, что ее расходы на жизнь в Москве составляют около 300 тысяч рублей в месяц. Об это она заявила в интервью проекту «Пушка», видео вышло на YouTube.

Блогерша добавила, что около 200 тысяч рублей из этой суммы она отдает за аренду жилья в «Москва-Сити», а остальное тратит на питание и откладывает. «В целом у меня расходы небольшие, потом что все косметологи, ногти, волосы, реснички — это все по бартеру делают блогеры в Москве», — пояснила она.

Мурадимова также раскрыла, что на оплату работы команды у нее может уходить от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что блогерша Марина Могилко, живущая в США, рассказала о высоких ценах на продукты. Она заявила, что в месяц в среднем на продукты у нее уходит около 5 тысяч долларов (почти 538 тысяч рублей).