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20:50, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

Известной российской юмористке отказали в визе в США

Юмористка Тринадцатко заявила, что им с мужем отказали в визе в США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Страница «Макарена (50 вопросов)» во «ВКонтакте»

Известная российская юмористка Ярослава Тринадцатко заявила, что ей с мужем, стендап-комиком Андреем Салеевым отказали в визе в США. Подробности она раскрыла в интервью блогеру и журналисту Карену Адамяну, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Комикесса рассказала, что они с мужем прибегли к помощи агентства, чтобы получить визу и поехать в США. Кроме того, они специально прилетели в немецкий город Франкфурт-на-Майне, так как читали, что там часто одобряют визы в США.

Тринадцатко вспомнила, что они с супругом попали к русскоговорящему сотруднику, однако это им не помогло. «По-русски нас послал через три вопроса. Просто [спросил]: "Цель поездки?", "Чем занимаетесь?", "Есть ли дети?"» — рассказала комикесса. Она уточнила, что причину отказа им с мужем не озвучили.

Ранее Салеев объяснил, почему его беременная жена не захотела рожать в Аргентине. По его словам, Тринадцатко не хочет надолго отказываться от работы в России.

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