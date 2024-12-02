Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:00, 2 декабря 2024Культура

Лукашенко описал белорусский кинематограф словом «позорище»

Лукашенко назвал происходящее в белорусском кинематографе позорищем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

То, что происходит в белорусском кинематографе на сегодняшний день, является позорищем. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Белорусский лидер указал на то, что кино является самым важным видом искусства. «Это недопустимо. Мы скатились, мы стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьезное внимание кинематографу. Не скажу, что мы в этом не заинтересованы, но почему-то все хотят иметь деньги, но на выходе не хотят согласиться с тем, что надо иметь хороший фильм, картину хорошую. Обратите на это самое серьезное внимание», — сказал он, назначая Руслана Чернецкого министром культуры страны.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что российские кинотеатры должны поднять стоимость билетов, чтобы продолжить существовать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц впервые за время СВО приехал в Киев. Канцлер привез с собой таинственный чемодан

      Российские автопроизводители нарастили продажи

      Московским донорам рассказали о запрещенных перед сдачей крови продуктах

      В России объяснили слова Зеленского об неспособности вернуть территории

      Мединский раскрыл новые подробности о прерванных переговорах с Украиной

      Мужчина раскрыл 56-летнюю тайну исчезновения деда с помощью фотографии носков

      Четверо детей насмерть отравились под Красноярском. Что стало причиной гибели?

      В Норвегии оценили возможность постройки забора на границе с Россией

      Сбежавшего из колонии-поселения россиянина осудили

      Стало известно о возможном сокращении расходов на судостроение в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше