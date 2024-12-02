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16:11, 2 декабря 2024Культура

МакSим рассказала об алкогольной зависимости

Певица МакSим рассказала, что Бог помог ей в борьбе с алкогольной зависимостью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью. Подробности она раскрыла на «Шоу Воли», выпуск доступен на Rutube.

«Мне помог Господь Бог. На мне перепробовали всевозможные варианты кодировок, вшиваний, вынимали меня из реанимации после этого, на меня не действовало ничего», — поделилась артистка.

По словам исполнительницы, она всегда считала себя очень сильной и была уверена в том, что сможет отказаться от алкоголя, если захочет. «Пока вы так думаете, значит, вы еще не на дне. А когда вы признаете, что остался только Бог с вами, тогда все получится», — заключила она.

Ранее МакSим рассказала о срывах, которые происходили после ее лечения от алкогольной зависимости в реабилитационных центрах.

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