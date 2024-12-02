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16:46, 2 декабря 2024Культура

Маликов вспомнил о воровавшей его костюмы домработнице

Певец Дмитрий Маликов рассказал о воровавшей его костюмы домработнице
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский певец Дмитрий Маликов вспомнил о домработнице, которая воровала его одежду. Слова артиста приводит KP.RU.

Исполнитель рассказал, что не может найти несколько концертных костюмов, среди которых был пиджак цвета зебры. «Что она с ними сделала, я не знаю. Вполне возможно, что продала. Но на самом деле это было еще лет десять назад», — рассказал Маликов.

При этом он отметил, что некоторые его старые вещи «еще целы». «Например, белый плащ, в котором я приезжал в СКК  "Юбилейный" в 90-х годах — он жив и цел. Может быть, на юбилейном концерте в Петербурге я его снова надену», — заключил певец.

Ранее сообщалось, что актер из «Глухаря» Николай Трифилов с третьей попытки отдал деньги мошенникам.

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