Маликов вспомнил о воровавшей его костюмы домработнице

Певец Дмитрий Маликов рассказал о воровавшей его костюмы домработнице

Российский певец Дмитрий Маликов вспомнил о домработнице, которая воровала его одежду. Слова артиста приводит KP.RU.

Исполнитель рассказал, что не может найти несколько концертных костюмов, среди которых был пиджак цвета зебры. «Что она с ними сделала, я не знаю. Вполне возможно, что продала. Но на самом деле это было еще лет десять назад», — рассказал Маликов.

При этом он отметил, что некоторые его старые вещи «еще целы». «Например, белый плащ, в котором я приезжал в СКК "Юбилейный" в 90-х годах — он жив и цел. Может быть, на юбилейном концерте в Петербурге я его снова надену», — заключил певец.

Ранее сообщалось, что актер из «Глухаря» Николай Трифилов с третьей попытки отдал деньги мошенникам.