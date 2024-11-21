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11:46, 21 ноября 2024Культура

Актер из «Глухаря» с третьей попытки отдал деньги мошенникам

Мошенники выманили 5,8 миллиона рублей у актера из сериала «Глухарь» Трифилова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: сериал «Глухарь»

Актер из сериала «Глухарь» Николай Трифилов стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, злоумышленники позвонили артисту от лица «Почты России» и сообщили, что ему пришло заказное письмо, которое надо получить в электронном или бумажном виде. «А для "подтверждения" личности — назвать код из смс», — говорится в сообщении. Таким образом преступники смогли получить доступ к «Госуслугам» Трифилова, однако актер вовремя обратился в МФЦ и поменял пароль.

Спустя три дня и нескольких повторных попыток обмана мошенники снова позвонили артисту и представились сотрудниками ФСБ, сообщив об угрозе взлома счета, донатах Украине и последующем уголовном деле. Трифилова убедили перевести деньги на «безопасный счет».

«Артист пошел в банк, но там его узнали и спасли от мошенников. На следующий день — в другое отделение, где опять не дали снять деньги. И лишь в третьей точке наличку все-таки выдали», — пишет канал. В итоге Трифилов передал злоумышленникам 5,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили 15 миллионов рублей у всемирно известного балетмейстера.

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