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16:53, 14 ноября 2024Культура

Мошенники выманили 15 миллионов рублей у всемирно известного балетмейстера

Mash: известный балетмейстер Виноградов передал мошенникам 15 миллионов рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Олег Виноградов

Олег Виноградов. Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

Народный артист СССР балетмейстер Олег Виноградов стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, злоумышленники, которые представились службой безопасности банка, связались с 87-летним артистом еще в августе. Они убедили Виноградова в том, что его сбережения необходимо снять со всех счетов и передать им, чтобы открыть безопасный счет.

В течение трех месяцев народный артист СССР встречался с преступниками и передавал им деньги, в результате чего мошенникам удалось выманить у всемирно известного балетмейстера более 15 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что актера Льва Прыгунова, известного по ролям в культовых сериалах «Убойная сила» и «Громовы», обманули мошенники.

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