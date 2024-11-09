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12:26, 9 ноября 2024Культура

Звезду «Убойной силы» развели мошенники

Звезду сериала «Убойная сила» Льва Прыгунова мошенники развели на 118 тысяч
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Актера Льва Прыгунова, известного по ролям в культовых сериалах «Убойная сила» и «Громовы», развели мошенники. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, 85-летнему артисту позвонили злоумышленники и попросили оплатить медицинские процедуры, на которые он якобы был записан. Для подтверждения регистрации Прыгунова попросили пройти по ссылке. В итоге с его счетов списалось 118 тысяч рублей в несколько платежей.

Связаться с «медработниками» у актера не получилось, поэтому он обратился в полицию. Сообщается, что сейчас проводится проверка.

Ранее стало известно, что жертвой мошеннической схемы стала помощница режиссера Никиты Михалкова.

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