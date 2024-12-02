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16:41, 2 декабря 2024Экономика

Минстрой увидел новые риски в рассрочке на квартиры

Замминистра Стасишин: застройщики рискуют при продаже квартир в рассрочку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

При сделках с квартирами в рассрочку рискуют не только покупатели, но и застройщики. Новые риски в этой схеме увидел замглавы Минстроя Никита Стасишин, его слова передает Frank Media в своем Telegram-канале.

Замминистра рассказал, что механизмы рассрочки сейчас прорабатывают в правительстве и Центробанке. «Но здесь должны быть гарантии — и что человек останется при квартире, и что застройщик получит все денежные средства после ввода объекта в эксплуатацию и передачи объекта гражданину», — подчеркнул Стасишин.

При этом рассрочка может стать недешевой для девелоперов — им станет сложнее обслуживать кредит, взятый на финансирование проекта, предупредил замглавы ведомства. «На мой взгляд, сейчас эффективной ставки быть не может», — заключил Стасишин.

Ранее замминистра пообещал не бросать застройщиков в беде и разработать новые меры поддержки отрасли. Конкретные механизмы Стасишин не назвал, но сказал, что они будут зависеть от ситуации с ключевой ставкой и инфляцией.

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