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15:37, 2 декабря 2024Экономика

Российских застройщиков пообещали не бросать в беде

В Минстрое пообещали не оставлять застройщиков в беде
Мария Черкасова
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

Минстрой не оставит застройщиков в беде. Об этом на конференции Domclick Digital Forum заявил замглавы ведомства Никита Стасишин, сообщает РИА Новости.

При этом меры поддержки будут зависеть от ситуации с ключевой ставкой и инфляцией, уточнил он. Стасишин напомнил, что власти уже оказывали поддержку застройщикам с 2020 года. Он заявил, что представителям стройотрасли следует ответить взаимностью на ту помощь, которую государство оказывало ранее.

Ранее эксперты сообщили, что девелоперы могут столкнуться с банкротством из-за перехода строительных компаний на кредиты с плавающей ставкой и снижения количества сделок в 2025 году. Сильнее всего пострадают застройщики с закредитованностью более 50 процентов, уверен директор по развитию экосистемы проектов в сфере девелопмента и недвижимости «Движение» Радик Нигматуллин.

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