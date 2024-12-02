Застройщики столкнулись с риском банкротства

Девелоперы столкнулись с риском банкротства из-за закредитованности

Переход строительных компаний на кредиты с плавающей ставкой и снижение количества сделок в 2025 году может привести к банкротствам девелоперов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка и экспертов.

По словам директора по развитию экосистемы проектов в сфере девелопмента и недвижимости «Движение» Радика Нигматуллина, из-за повышения Центробанком (ЦБ) ключевой ставки подорожало строительство и выросла стоимость материалов.

Начатые в прошлом году проекты не были рассчитаны на действующую ключевую ставку. Сильнее всего пострадают застройщики с закредитованностью более 50 процентов: они могут столкнуться с банкротствами, пояснил эксперт. Он считает, что строительный бизнес сегодня нуждается в поддержке.

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович согласился, что некоторые строительные компании в следующем году могут столкнуться с банкротством. Они брали кредиты с плавающей ставкой в надежде на ее снижение, однако этого не случилось. В итоге девелоперы не имеют возможности рефинансироваться под низкую ставку. Вместо этого им приходится брать кредиты под еще более высокие проценты.

Он также указал на начало снижения стоимости коммерческой недвижимости. По данным некоторых аналитиков, в Москве она упала в цене до 50 процентов.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предсказал, что цены на новостройки в России упадут на 10-15 процентов. При этом, согласно прогнозу, они продержатся на этом уровне год-полтора.