Москвичей предупредили о приходе морозов

Синоптик Вильфанд: с четверга в Москве и Подмосковье похолодает

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидается похолодание. О приходе морозов жителей столичного региона предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, начиная с четверга, 5 декабря, столбики термометров в ночные часы будут опускаться до отметки в минус два-семь градусов, а в дневные показывать от нуля до минус пяти градусов. «Расчеты показывают, что начиная с четверга существенно увеличится давление, оно и сейчас выше нормы до среды включительно. Затем (на погоду начинает влиять. — прим. «Ленты.ру») Скандинавский циклон, который будет перемещаться над Северо-Западным федеральным округом, и Москва будет находиться в гребне очень высокого давления, поэтому температуры ночные отрицательные, и дневные тоже», — пояснил Вильфанд.

Эксперт отметил, что в период с понедельника по среду, со 2 по 4 декабря, ночные значения будут находиться в диапазоне от плюс одного до минус двух градусов, а дневные — от минус одного до плюс двух градусов. Он уточнил, что такой температурный фон близок к климатической норме декабря. С понедельника по вторник погода будет на три-четыре градуса теплее климатической нормы, 4 декабря — приблизительно на два градуса выше нормы, а 5, 6, 7 и 8 декабря температура приблизится к нормальным значениям для этого периода, заключил Вильфанд.

Ранее в этот же день Вильфанд призвал москвичей не ждать снега на этой неделе.