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11:41, 2 декабря 2024Экономика

Москвичам посоветовали не ждать снега

Синоптик Вильфанд: снега в столице на этой неделе практически не будет
Мария Черкасова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Снега в Москве на этой неделе практически не будет из-за высокого давления рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичи могут рассчитывать только на осадки около полмиллиметра, которые появятся во второй половине недели — а «это действительно не считается», прокомментировал Вильфанд. Синоптик сообщил, что в первой половине недели давление в столице будет высоким, во второй половине недели — очень высоким.

В ближайшие дни дневная температура будет около нуля, а ночью прогнозируются отрицательные значения. Поэтому снег, который успел выпасть, сохранится.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве растаял снег. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, снежный покров, который в воскресенье, 1 декабря, составлял два сантиметра, сегодня оказался равен нулю. В Подмосковье снег растаял везде, кроме Наро-Фоминска и Нового Иерусалима (остался один сантиметр снега), Михайловского (два сантиметра), Можайска (пять сантиметров) и Волоколамска (шесть сантиметров).

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