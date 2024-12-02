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10:49, 2 декабря 2024Экономика

В Москве растаял снег

Синоптик Тишковец: в столице исчез снежный покров
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве растаял снег, сообщил у себя в Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

На главной метеостанции столицы, ВДНХ, снежный покров, который в воскресенье, 1 декабря, составлял два сантиметра, сегодня оказался равен нулю. В Подмосковье снег растаял везде, кроме Наро-Фоминска и Нового Иерусалима (остался один сантиметр снега), Михайловского (два сантиметра), Можайска (пять сантиметров) и Волоколамска (шесть сантиметров).

По словам синоптика Михаила Леуса, не принимая во внимание 15 октября и 15 ноября, когда снежный покров в столице формировался всего на один день, первый раз снежный покров в Москве пролежал с 3 по 6 ноября и достигал высоты в восемь сантиметров, второй раз — с 23 ноября по 1 декабря, достигая высоты в пять сантиметров.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что температура зимой в Центральной России будет на два-три градуса выше нормы.

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