Синоптик рассказал о погоде в Центральной России наступившей зимой

Тишковец: температура в Центральной России зимой будет выше нормы

Температура зимой в Центральной России будет на несколько градусов выше нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

«В Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на два-три градуса теплее климатической нормы. Аномальных отклонений количества осадков не прогнозируется», — уточнил он.

Однако, по словам синоптика, снежный покров во второй половине зимы в столичном регионе порой будет достигать 30-50 сантиметров, а местами — до полуметра-метра, «но из-за частых оттепелей они будут постоянно "сдуваться"». В средней полосе России любителей настоящей русской зимы разочарует наступивший сезон, особенно его начало, резюмировал Тишковец.

Несколькими днями ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в начале декабря погода в Москве будет сырой, однообразной и без сильных снегопадов. В начале зимы температура воздуха в столице будет держаться на уровне нуля — минус двух градусов Цельсия.