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15:16, 2 декабря 2024Экономика

Москвичей предупредили о ранней зиме

Синоптик Шувалов: в середине недели в Москве похолодает, придет ранняя зима
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В середине недели в Москве и области похолодает до минус пяти градусов. О приходе ранней зимы предупредил жителей столичного региона синоптик Александр Шувалов в беседе с «360.ru».

«Сейчас идет формирование антициклона, в среду он накроет северо-западные территории России, а к пятнице продвинется до Перми и Кирова», — рассказал метеоролог. По прогнозам Шувалова, в центральных областях страны (в том числе в Москве и Подмосковье) температура заметно понизится в четверг, 5 декабря.

В среду, 4 декабря, синоптик ожидает небольшой снег, а днем в четверг и в ночь на пятницу — похолодание до минус пяти и минус девяти градусов Цельсия соответственно. «Ветер слабый, давление высокое. Перемены в погоде есть, но не слишком кардинальные», — заключил Шувалов.

Ранее о приходе морозов предупредил москвичей научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, начиная с четверга, 5 декабря, столбики термометров в ночные часы будут опускаться до отметки в минус два-семь градусов, а в дневные показывать от нуля до минус пяти градусов.

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