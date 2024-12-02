Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:11, 2 декабря 2024Из жизни

Мужчина раскрыл 56-летнюю тайну исчезновения деда с помощью фотографии носков

Мужчина из Великобритании раскрыл тайну исчезновения деда с помощью носков
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: wirestock / freepik

В Великобритании мужчина увидел в полицейском отчете фотографию старых носков, узнал в них одежду деда и с помощью этой зацепки расследовал его исчезновение 56-летней давности. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как рассказал Рассел Лоубридж, его дед Альфред Суинско исчез в январе 1967 года. Ночью он зашел в туалет местного паба и пропал без вести. После этого в семье почти перестали упоминать его имя. Родственники Суинско были уверены, что он просто сбежал от жены и шестерых детей. Только его сын Гэрри не верил, что мужчина совершил нечто подобное, но не смог дожить до того, как правда всплыла наружу.

В апреле 2023 года Лоубридж случайно увидел в газете снимки останков, которые неожиданно нашли в поле во время работ. Среди них Лоубриджа привлекла фотография старых носков. «Я вдруг вспомнил, как в детстве надевал носки моего дедушки и подтягивал их так, что пятка доходила мне прямо до колена», — рассказал он. ДНК-тест образцов кожи с носков подтвердил догадки мужчины, началось расследование. Спустя год полицейским удалось раскрыть тайну Суинско. Они выяснили, что с ним жестоко расправились: ранили ножом в шею и сломали множество костей.

Материалы по теме:
«С виду такой добрый и приятный человек» Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
«С виду такой добрый и приятный человек»Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
3 апреля 2021
Убийца-хамелеон. Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Убийца-хамелеон.Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
31 июля 2021

«Это не то, что вы хотели бы услышать об одном из членов вашей семьи, это было довольно огорчительно», — признался Лоубридж. По его словам, место, где оказались останки Суинско, было известным в 1960-х годах местом встречи геев. Тогда гомосексуализм в Великобритании был вне закона. Мужчина представил две версии, почему Суинско спрятали именно там. Согласно первой, преступник надеялся, что если кто-то и найдет там останки, то не признается в этом из-за стыда. Вторая версия заключается в том, что Суинско узнал о запретной ориентации одного мужчины, и тот расправился с ним ради своей безопасности.

Все это лишь домыслы Лоубриджа. Кто и почему напал на Суинско — понять пока невозможно. Мужчина надеется, что полицейские продолжат расследование и смогут добраться до истины.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина расправился с партнершей и расчленил ее в лесу. Узнать об этом полицейским помогла бродячая собака. Она нашла останки женщины и вышла с ними в зубах к людям.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц впервые за время СВО приехал в Киев. Канцлер привез с собой таинственный чемодан

      Осеннее наступление российских войск в Донбассе визуализировали

      Министр спорта Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы ОКР

      Вован и Лексус назвали самого глупого героя пранков

      Москвичей предупредили о ранней зиме

      Российские автопроизводители нарастили продажи

      В России объяснили слова Зеленского о неспособности вернуть территории

      Мединский раскрыл новые подробности о прерванных переговорах с Украиной

      Мужчина раскрыл 56-летнюю тайну исчезновения деда с помощью фотографии носков

      Четверо детей насмерть отравились под Красноярском. Что стало причиной гибели?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше