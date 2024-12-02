Мужчина раскрыл 56-летнюю тайну исчезновения деда с помощью фотографии носков

Мужчина из Великобритании раскрыл тайну исчезновения деда с помощью носков

В Великобритании мужчина увидел в полицейском отчете фотографию старых носков, узнал в них одежду деда и с помощью этой зацепки расследовал его исчезновение 56-летней давности. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как рассказал Рассел Лоубридж, его дед Альфред Суинско исчез в январе 1967 года. Ночью он зашел в туалет местного паба и пропал без вести. После этого в семье почти перестали упоминать его имя. Родственники Суинско были уверены, что он просто сбежал от жены и шестерых детей. Только его сын Гэрри не верил, что мужчина совершил нечто подобное, но не смог дожить до того, как правда всплыла наружу.

В апреле 2023 года Лоубридж случайно увидел в газете снимки останков, которые неожиданно нашли в поле во время работ. Среди них Лоубриджа привлекла фотография старых носков. «Я вдруг вспомнил, как в детстве надевал носки моего дедушки и подтягивал их так, что пятка доходила мне прямо до колена», — рассказал он. ДНК-тест образцов кожи с носков подтвердил догадки мужчины, началось расследование. Спустя год полицейским удалось раскрыть тайну Суинско. Они выяснили, что с ним жестоко расправились: ранили ножом в шею и сломали множество костей.

«Это не то, что вы хотели бы услышать об одном из членов вашей семьи, это было довольно огорчительно», — признался Лоубридж. По его словам, место, где оказались останки Суинско, было известным в 1960-х годах местом встречи геев. Тогда гомосексуализм в Великобритании был вне закона. Мужчина представил две версии, почему Суинско спрятали именно там. Согласно первой, преступник надеялся, что если кто-то и найдет там останки, то не признается в этом из-за стыда. Вторая версия заключается в том, что Суинско узнал о запретной ориентации одного мужчины, и тот расправился с ним ради своей безопасности.

Все это лишь домыслы Лоубриджа. Кто и почему напал на Суинско — понять пока невозможно. Мужчина надеется, что полицейские продолжат расследование и смогут добраться до истины.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина расправился с партнершей и расчленил ее в лесу. Узнать об этом полицейским помогла бродячая собака. Она нашла останки женщины и вышла с ними в зубах к людям.

