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02:01, 29 ноября 2024Из жизни

Бродячая собака вышла из леса с человеческими останками в зубах

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Индии мужчина расправился с партнершей и расчленил ее в лесу. Об этом пишет News 9 Live.

24 ноября в селе Джордаг, штат Джаркханд, заметили бродячую собаку с человеческими останками в зубах. Полиция осмотрела прилегающую территорию и нашла в лесу разбросанные части человеческого тела. Там же обнаружились сумка и банковская карта. Вскоре выяснилось, что останки принадлежат 24-летней женщине. Ее опознала мать.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что последние несколько лет женщина состояла в отношениях с 25-летним мясником по имени Натеш Бхенгру. Они жили вместе в штате Тамилнад.

Осенью Бхенгру уехал навестить семью в штат Джаркханд, откуда они оба родом. Там он женился на другой женщине, но вернулся в Тамилнад один и ничего не сказал подруге.

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8 ноября они вместе поехали в Джордаг. Неподалеку от своего дома мужчина велел женщине подождать. Он вернулся с острыми ножами, увел ее в лес, изнасиловал, а затем стал душить шарфом-дупаттой.

Когда она перестала дышать, Бхенгра порубил тело на 40 или 50 кусков и разбросал их в глубине леса, рассчитывая, что их съедят дикие животные.

Инспектор Ашок Сингх, расследовавший дело, сказал, что Бхенгру работал в мясной лавке и был экспертом по разделке курицы. Мужчину арестовали. Он во всем сознался.

Ранее сообщалось, что в США женщину задержали после того, как у нее дома нашли останки матери. Она расчленила женщину и запекла части ее тела в духовке.

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