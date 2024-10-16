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00:29, 16 октября 2024Из жизни

Женщина расправилась с матерью и запекла ее в духовке

Фото: Joel Drzycimski / Unsplash

В США женщину задержали после того, как у нее дома нашли части тела ее матери. Об этом пишет FOX10 Phoenix.

Вечером в среду, 9 октября, полиция прибыла на вызов в городе Маунт-Оливет, штат Кентукки. Причиной стало заявление строителя, который должен был начать работы в доме Труди Филдс. Хотя накануне она лично договорилась с ним о ремонте, никто не открыл ему дверь. Возле задней двери дома он обнаружил на земле волосы. Он также заметил на траве кровавые следы, как будто кто-то тащил по ней тело. У ограды лежал залитый кровью матрас, а рядом с ним части тела.

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Сотрудники полиции арестовали оказавшуюся дома 32-летнюю дочь Труди Филдс — Торилену Филдс. Им пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы заставить ее выйти из дома. На лице и одежде женщины были следы крови. В духовке полицейские нашли запеченные части тела. По всей видимости, Торилена расправилась с матерью, а затем расчленила ее.

Ранее сообщалось, что муж перемолол в блендере финалистку конкурса «Мисс Швейцария». Изуродованные останки 38-летней женщины нашли в ее доме в феврале 2024 года.

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      Антонина Черташ
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