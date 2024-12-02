На СВО нашли двойника Жириновского

Тюменский депутат Вершинин нашел на СВО двойника Жириновского

Депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин нашел в зоне проведения специальной военной операции (СВО) двойника политика Владимира Жириновского. Видеоролик, на котором боец в точности пародирует экс-лидера либерал-демократов, он опубликовал в Telegram-канале.

На представленном фрагменте солдат произносит речь, которая интонационно и по смысловому наполнению повторяет манеру основателя ЛДПР.

«Перерождение Жириновского в зоне СВО. Новый эпизод», — указал парламентарий в посте.

До этого сообщалось, что в соцсетях распространилось интервью Жириновского с рассказом о предпочтениях в любви.

На выложенных кадрах журналист Павел Егоров среди прочего узнает у тогдашнего депутата Госдумы, хотел бы ли тот иметь сексуальную связь с актрисой Лив Тайлер, на что политик отвечает, что не знает ее.