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13:33, 2 декабря 2024Россия

На СВО нашли двойника Жириновского

Тюменский депутат Вершинин нашел на СВО двойника Жириновского
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин нашел в зоне проведения специальной военной операции (СВО) двойника политика Владимира Жириновского. Видеоролик, на котором боец в точности пародирует экс-лидера либерал-демократов, он опубликовал в Telegram-канале.

На представленном фрагменте солдат произносит речь, которая интонационно и по смысловому наполнению повторяет манеру основателя ЛДПР.

«Перерождение Жириновского в зоне СВО. Новый эпизод», — указал парламентарий в посте.

До этого сообщалось, что в соцсетях распространилось интервью Жириновского с рассказом о предпочтениях в любви.

На выложенных кадрах журналист Павел Егоров среди прочего узнает у тогдашнего депутата Госдумы, хотел бы ли тот иметь сексуальную связь с актрисой Лив Тайлер, на что политик отвечает, что не знает ее.

ЖЗЛ
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