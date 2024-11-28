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15:17, 28 ноября 2024Россия

Найдено видео с рассказывающим о сексуальных предпочтениях Жириновским

В сети появилось интервью Жириновского с рассказом о предпочтениях в любви
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Найдено видео с сооснователем ЛДПР Владимиром Жириновским, рассказывающим о сексуальных предпочтениях. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

По сообщению издания, видео было снято журналистом Павлом Егоровым в 2002 году — ему удалось встретить Жириновского после телесъемок и уговорить ответить на несколько вопросов в формате блиц. Пленка с интервью оставалась неоцифрованной до 2020 года, а внимание на интервью обратили лишь в конце 2024 года.

На выложенных кадрах Егоров среди прочего узнает у Владимира Жириновского, хотел бы ли тот иметь сексуальную связь с актрисой Лив Тайлер, на что политик отвечает, что не знает ее. Также, по словам Жириновского, он не хотел бы провести ночь и с певицей Мадонной.

«Зачем это нужно, если они все заезженные. [Хотел бы вступить в любовную связь] с крестьянской девушкой, доброй, тихой, спокойно, чистой, без всякой косметики, без всяких переодеваний. Чистоты хочется, крестьянского духа хочется, чтоб она пахла навозом», — сказал журналисту политик.

Жириновский объяснил, что под запахом навоза имеет в виду естественный запах человека, который только что доил корову. Этот запах, по словам Жириновского, для него более предпочтителен, чем аромат «духов с нефтяного источника». Кроме того, отвечая на, предположительно, провокационный вопрос журналиста «кого вы больше любите, мужчин или женщин», Жириновский истолковал его в платоническом ключе и ответил, что любит и мужчин, и женщин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил праздновать 80-летие со дня рождения Жириновского на государственном уровне.

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