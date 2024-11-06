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18:44, 6 ноября 2024Россия

Путин поручил праздновать 80-летие со дня рождения Жириновского на государственном уровне

Путин подписал указ о праздновании 80-летия со дня рождения Жириновского
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил праздновать 80-летие со дня рождения сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского на государственном уровне. Соответствующий указ подписан главой государства и опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что празднование запланировано на 2026 год, а главой оргкомитета назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как именно будет праздноваться 80-летие со дня рождения Жириновского, не уточняется.

Владимир Жириновский — один из основателей старейшего российского политического объединения ЛДПР. Он был депутатом всех созывов Государственной думы и главой фракции ЛДПР с 1993 по 2022 годы. Жириновского не стало 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. Впоследствии сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

ЖЗЛ
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